Итальянские журналисты подали иск к правительству из-за шпионского ПО

Итальянская национальная федерация журналистов (FIEG) подала заявление в прокуратуру Рима с требованием начать уголовное дело в отношении правительства страны. Профсоюз журналистов обвиняет правительство и парламент Италии в том, что они отказываются отвечать на запросы об использовании шпионского ПО Graphite в отношении журналистов и критиков властей.

В январе итальянские СМИ сообщили, что среди людей, на телефоны которых итальянские спецслужбы установили Graphite, был журналист Франческо Канчеллато, занимавшийся расследованиями. Позже The Guardian со ссылкой на свои источники написала, что израильская компания Paragon — разработчик Graphite — расторгла контракт с властями Италии, так как те нарушали ее правила, запрещающие использовать ПО в отношении журналистов. В парламенте признавали, что спецслужбы в своей работе использовали ПО, но отвергали слежку за журналистами.

Однако в FIEG сомневаются в этом: «Был ли Франческо Канчеллато единственным журналистом, в отношении которого оно использовалось в Италии? Думаем, что нет. Мы хотим ясности, мы хотим, чтобы журналисты могли делать свою работу без риска перехватов (информации.— “Ъ”)»,— заявила генеральный секретарь профсоюза Алессандра Константе. FIEG требует раскрыть информацию о том, какие ведомства могут использовать шпионское ПО, в каких случаях и так далее.

Несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск в отношении вокалиста группы Placebo Брайана Молко, который назвал ее «фашисткой» и «нацисткой».

Яна Рождественская