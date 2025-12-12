«По сути, ничего не изменилось»

В Кремле прокомментировали текущие переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как заявил “Ъ” помощник российского президента Юрий Ушаков, Москва будет жестко настаивать на своих условиях. Главное среди таковых — полный вывод украинской армии из Донбасса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует, что мирный процесс в очередной раз забуксовал.

События вокруг так называемого переговорного трека активно развиваются и все больше приближаются к точке кипения, можно и так сказать. С одной стороны, это неплохо, а с другой, как посмотреть. Может создаться такое впечатление, что Россия держится несколько в стороне, но оно, конечно, обманчиво. Тем не менее, судя по обилию разных публикаций в СМИ, основное действо разворачивается между США и условно украинско-европейским блоком. Альянс этот, конечно, не един: есть, скажем, Венгрия во главе с Виктором Орбаном, который, в частности, обвинил Евросоюз в попрании международного права. Но, несмотря на сильный накал страстей, по сути, ничего не меняется. Камень преткновения — так называемый территориальный вопрос. Сейчас рассматриваются различные варианты, как его можно разрешить. В частности, предлагается создать в Донбассе демилитаризованную, экономическую, свободную или еще какую-нибудь зону. Создать-то можно что угодно. Вопрос в том, кто это будет контролировать и как обеспечить мониторинг указанной выше демилитаризации? Четкого ответа нет.

Между тем Владимир Зеленский дал понять, что решение передать России территории, которые сейчас контролируются Украиной, не в его власти. Для этого необходимо изменение Конституции страны. А если так, то сначала должен пройти референдум, который невозможно организовать в условиях боевых действий. Следовательно, их нужно остановить. Как именно это сделать? Например, объявить перемирие, исходя из текущей ситуации, то есть по линии соприкосновения сторон. В Кремле на это ответили, что Донбасс — это часть России, в соответствии с Конституцией страны. То есть и тут речь об Основном законе государства. Одна из немногих обсуждаемых уступок со стороны Москвы — это отказ вводить в Славянск и Краматорск после ухода ВСУ именно армию, ограничившись Росгвардией и полицией.

Таким образом подводим промежуточный итог непростой переговорной недели: компромисс на данный момент полностью отсутствует. Есть только согласие вести переговоры дальше, при этом обвиняя друг друга в попытке их срыва и склоняя Дональда Трампа на свою сторону. Более того, есть серьезные основания предполагать, что события развиваются совсем не в мирном ключе, а, наоборот, ближе к обострению. Уже на следующей неделе должна решиться судьба заблокированных российских активов. Однако в любом случае впереди много драматичных событий. Так что, видимо, остается надеяться на формулу «мир через обострение». То есть сначала может казаться, что все очень плохо, а потом не исключено, что вдруг наступит разрядка.

