Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к сложным временам

Партии «Единая Россия» (ЕР) нужно готовиться к «сложным временам», на результаты выборов в этом году повлияла консолидация общества вокруг специальной военной операции. Об этом на заседании генсовета партии заявил ее председатель Дмитрий Медведев.

Результаты единого дня голосования в 2025 году Дмитрий Медведев назвал «лучшими за последнее время». «Эти результаты – отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, фигуры президента страны, партийных приоритетов, которые мы с вами определили»,— сказал председатель ЕР.

«В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать»,— подчеркнул господин Медведев.

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин еще в августе рассуждал о распространенности логики «отложенного выбора» среди российских избирателей, когда они руководствуются несвоевременностью споров и разногласий. Политолог предупреждал: когда произойдет «разморозка» общественной дискуссии, предсказать невозможно.

Степан Мельчаков