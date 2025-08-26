Шоковая разморозка

«Разморозка» претензий россиян к власти, отодвинутых на задний план после начала СВО, вовсе не обязательно сыграет на руку оппозиции. К такому выводу пришли 26 августа участники круглого стола в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО). Обеспечить себе преимущество при переходе к мирной жизни смогут только партии, адаптированные к резким переменам повестки и способные «попасть» в меняющиеся запросы граждан, полагают эксперты, а пока такие качества, по их мнению, показывает только «Единая Россия» (ЕР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Действующие главы регионов на осенних выборах-2025 добьются убедительных побед, напомнил для начала коллегам прогноз ФоРГО его руководитель Константин Костин (см. “Ъ” от 26 августа). Представительство в парламентах разного уровня нарастит и ЕР, остающаяся ключевым бенефициаром «новой нормальности», сформировавшейся в ответ на вызовы СВО.

Критические же настроения пока консервируются в формате «отложенного выбора» (то есть избиратели действуют в логике «сейчас не время для споров и разногласий»). Но когда именно произойдет его «разморозка», предсказать невозможно, предупредил господин Костин: «Вряд ли это будет одномоментный процесс». По его мнению, смена запроса избирателей будет происходить постепенно, и какая именно политическая сила станет выгодополучателем этих процессов — сценарий многовариантный.

Член генсовета ЕР Сергей Перминов, однако, выразил мнение, что «разморозка происходит уже сейчас».

Ведь и в нынешнем политическом сезоне, по его убеждению, «кампания вполне конкурентна», а партии по ходу пробуют «искать себя, свое слово и доносить это слово до разных избирателей». Впрочем, угроз заявленным на этот год целям руководство ЕР не видит: партия нацелена на избрание всех поддержанных ею кандидатов в губернаторы и наращивание общего числа мандатов в сравнении с 2020 годом (тогда ЕР получила 76,6% депутатских мест). «Мы готовим партию не только к успешному завершению кампании 2025 года, но и к плавному входу в кампанию года 2026-го (по выборам в Госдуму.— “Ъ”»,— добавил политик.

Так или иначе, усилия партийцев в рамках кампании-2025 «лишь незначительно» повлияли на федеральные рейтинги партий, заметил политолог Дмитрий Орлов. Оппозиционные игроки работают только с собственным электоратом и не показывают интенсивности даже в регионах, обладающих определенным протестным потенциалом, пояснил он свой вывод: «Пока предвыборная ситуация скорее демотивирует оппозиционный электорат, что может способствовать снижению его явки».

Не оказывают прямого воздействия на электоральное поведение россиян и начавшиеся переговоры глав России и США по урегулированию кризиса на Украине, отметил, в свою очередь, политолог Михаил Виноградов. В общественном восприятии одновременно доминируют «усталость, которую невозможно игнорировать», «готовность принять любой результат» и «неверие в то, что что-то может измениться», однако «выборы не воспринимаются как возможность здесь и сейчас повернуть историю», констатировал господин Виноградов.

С другой стороны, упомянутые переговоры повышают социальный оптимизм, выгодополучателями которого опять же становятся власть и ее представители, вернулся к главному вопросу Константин Костин.

А в связи с приближением думской кампании 2026 года у избирателей вероятны «всплески надежд и ожиданий», поэтому всем политическим акторам следует быть готовыми к многовариантной повестке, подчеркнул политолог. В то же время вариант, в котором будут расти критические настроения в отношении действующей власти, совершенно не обязательно сыграет на руку оппозиции, указал глава ФоРГО: «Она пытается найти себя, слова, людей, которые будут их доносить».

«Но пока не нашла»,— отреагировал Михаил Виноградов. «В целом, конечно, пока не нашла,— согласился господин Костин.— Как три года сидела в периметре политического консенсуса, выступая по сути младшим партнером ЕР, там пока и находится. А, пытаясь критиковать, действует на редкость устаревшими способами».

Григорий Лейба