Премьер Таиланда сыграл на опережение

Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун, который занял этот пост всего три месяца назад, 12 декабря инициировал роспуск нижней палаты парламента. Это стало своего рода игрой на опережение на фоне слухов о намерении оппозиции вынести ему вотум недоверия. Теперь у него есть всего 60 дней, чтобы убедить парламентариев доверить ему управление страной, что на фоне слабых позиций его партии и обострения на границе с Камбоджей кажется задачей со звездочкой.

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Вечер четверга, 11 декабря, начался для жителей Таиланда с интриги: премьер Анутхин Чанвиракун опубликовал в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) краткий пост на черном фоне: «Я хотел бы вернуть власть народу».

Несмотря на отсутствие четких указаний на то, что именно имел в виду премьер, некоторые комментаторы сразу же интерпретировали послание как сигнал об отставке. Не прошло и нескольких часов, как под постом завирусился мем с надписью «RIP» («Requiescat in pace» — «Покойся с миром», которая используется на надгробиях), наложенной поверх черно-белого фото Анутхина Чанвиракуна.

Но предположения интернет-пользователей не подтвердились. Как выяснило через инсайдеров агентство Reuters, премьер таким образом решил объявить не о своей отставке, а о намерении распустить нижнюю палату парламента.

Путь от идеи до реализации оказался краток: уже наутро выяснилось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн дал зеленый свет на запрос главы правительства.

Это означает, что в ближайшие 45–60 дней в стране должны пройти новые парламентские выборы, которые могут существенно изменить баланс сил.

Впрочем, роспуск Палаты представителей не такая уж и неожиданность. На этот шаг премьер, лишь три месяца назад вступивший в должность, согласился незадолго до своего избрания в рамках сделки с Народной партией — главной оппозиционной силой, которая давно вынашивает планы масштабных демократических реформ. Требование распустить палату в течение 120 дней партия выдвинула в обмен на свою поддержку, которая во многом и обеспечила господину Чанвиракуну победу. Тогда же партия взяла с него обещание запустить необходимые процедуры для будущей конституционной реформы.

В правящую коалицию сама Народная партия входить отказалась. Таким образом ей удалось сохранить большинство и при этом остаться в оппозиции. В результате, придя к власти, Анутхин Чанвиракун оказался во главе правительства парламентского меньшинства.

В пятницу, 12 декабря, в пресс-службе правительства раскрыли, что в своем обращении к монарху премьер инициировал роспуск, чтобы разрешить тупик в обсуждении конституционных изменений, который блокировал дальнейший прогресс. При этом он пояснил, что «управлять страной на постоянной основе эффективно и стабильно» правительство меньшинства не может, поскольку «находится под сильным политическим давлением».

Параллельно в СМИ появилась информация, что срочный роспуск он инициировал на фоне угрозы вынесения ему вотума недоверия. Как сообщило агентство AP, такие планы вынашивала Народная партия. Сама же идея якобы возникла на почве очередного голосования по процедуре принятия поправок к конституции. Сообщалось, что в Народной партии посчитали противоречащей духу сентябрьского соглашения с премьером новую поправку о праве вето для ряда сенаторов на проекты новой конституции до ее вынесения на референдум.

Даже если роспуск и был инициирован премьером, с тем чтобы отсрочить проверку, насколько его поддерживают в парламенте, совсем ее избежать ему в любом случае не удастся.

Положение чиновника остается неустойчивым не только потому, что его партия контролирует всего 69 депутатских кресел в 500-местной Палате представителей, но и в силу других обстоятельств. Главным остается кризис на границе с Камбоджей, который на днях вновь обострился. В минувшие выходные Бангкок и Пномпень обвинили друг друга в нарушении перемирия. Из-за стычек на границе двух стран только со стороны Таиланда свыше 400 тыс. жителей семи провинций страны были вынуждены покинуть свои дома, сообщил 10 декабря представитель Минобороны Таиланда.

Впрочем, у премьера есть еще почти два месяца до выборов, чтобы проявить себя эффективно. Первая проверка ожидает его уже сегодня вечером — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, при посредничестве которого Таиланду и Камбодже и удалось заключить соглашение о прекращении огня, худо-бедно действовавшее до последней эскалации.

Анастасия Домбицкая