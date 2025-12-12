Премьер-министр Таиланда получил королевское разрешение на роспуск парламента

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) дал разрешение главе правительства Анутину Чарнвиракулу на роспуск парламента и проведение в стране всеобщих выборов в начале 2026 года, сообщает Associated Press.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Премьер Таиланда Анутин Чарнвиракул

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Выборы в Палату представителей состоятся через 45—60 дней после выхода королевского указа, в течение этого периода премьер будет возглавлять временное правительство с ограниченными полномочиями. Оно не сможет утвердить новый бюджет, указано в сообщении.

Этот шаг был предпринят в сложный политический момент, поскольку Таиланд ведет широкомасштабные боевые действия с Камбоджей из-за давно оспариваемых пограничных претензий. С начала недели в ходе боевых действий погибли около 20 человек, сотни тысяч жителей приграничных районов обеих стран были вынуждены покинуть свои дома.

Анутин Чарнвиракул победил на сентябрьских выборах в парламент при поддержке главной оппозиционной Народной партии в обмен на обещание распустить парламент в течение четырех месяцев и организовать референдум по разработке новой конституции избранным учредительным собранием. Перед публикацией решения короля он написал в соцсетях, что «хотел бы вернуть власть народу».

Эрнест Филипповский