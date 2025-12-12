Курские власти изучают опыт Белгорода в организации работы школ

Власти Курской области изучают опыт Белгорода в вопросе организации образовательного процесса в школах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам губернатора, сейчас в Курской области 11 тыс. школьников обучаются в дистанционном формате. Как объяснил Александр Хинштейн, образовательный процесс нарушается из-за ограничений работы интернета, введенных в регионе.

«Со своей стороны, изучаем опыт Белгорода, чтобы понять, возможно ли реализовать у нас такой же подход»,— написал глава региона. В Белгородской области введен очно-дистанционный формат обучения школьников — родители могут сами решить, как будет заниматься их ребенок.

Александр Хинштейн подчеркнул также, что региональные власти не определяют место и длительность вводимых ограничений. По словам губернатора, сейчас операторы связи в периоды отключений интернета обеспечивают работу 27 сервисов и сайтов.

Ограничения интернета в Курской области практикуются с июня. В Белгородской области первое масштабное отключение интернета произошло в конце ноября. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что это решение было принято без согласования с властями субъекта. Спустя несколько дней он выразил надежду, что белгородским властям удастся сформировать нормативные акты, которые будут более качественно регулировать взаимодействие региона с силовыми органами, отвечающими за ограничения. 9 декабря в правительстве области сообщили «Ъ», что «публичных» документов не планируется.

Подробнее о позиции региональных властей по ограничениям интернета — в материале «Отключения не подтверждаются правилами».

Степан Мельчаков