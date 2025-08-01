Подсудимый пошел на назначение

Как стало известно “Ъ”, в Дагестане прокуратура проверяет обстоятельства смены руководства и деятельности одной из крупных энергосбытовых компаний региона — «Каспэнергосбыт». Новым гендиректором ООО, которое до 1 августа обеспечивало город Каспийск и ряд важнейших объектов ВМФ и заводов, стал бизнесмен Замир Абдурагимов. Как считают уже бывшие руководители компании, произошло это с нарушением закона. Тем более что сам господин Абдурагимов является сейчас подсудимым по делу о хищении у ПАО «Россети Северный Кавказ» электроэнергии на 830 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, проверка в ООО «Каспэнергосбыт», в том числе обстоятельств смены его руководства, начата после обращения на имя прокурора республики Виктора Эппа уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурада Далгатова. Стоит отметить, что энергосбытовая компания обеспечивает не только более 120 тыс. жителей Каспийска, но также объекты Каспийской флотилии ВМФ и завод «Дагдизель», который с начала 30-х годов прошлого века занимается изготовлением как моторов, так и разработкой и производством торпед и другого подводного вооружения.

На днях к бизнес-омбудсмену обратились совладельцы и бывшие руководители «Каспэнергосбыта». Они официально согласовали с ПАО «Россети Северный Кавказ», гарантирующим поставщиком на территории городского округа Каспийск, заключение агентского договора, фактически став его структурным подразделением, но неделю назад пост гендиректора ООО занял 34-летний бизнесмен Замир Абдурагимов.

Как считают бывшие управленцы, сделано это было незаконно, без уведомления учредителей, их личного присутствия и т. д.

По некоторой информации, выступая перед трудовым коллективом, новый глава компании заявил, что он работает на энергорынке республики уже десять лет, обеспечивает сейчас пять городов, а главным его оппонентом являются «Россети Северный Кавказ», последствия деятельности которых его команде якобы придется устранять.

При этом, по предварительным данным, из-за смены руководства «Каспэнергосбыта» контракт с гарантирующим поставщиком заключен так и не был. Ассоциация «НП Совет рынка», как стало известно в пятницу, лишила «Каспэнергосбыт» статуса субъекта оптового рынка и исключила из реестра субъектов оптового рынка. С 1 августа обслуживание потребителей в Каспийске взяли на себя «Россети Северный Кавказ».

Господин Далгатов, по данным “Ъ”, полагает, что произошел корпоративный конфликт. Тем не менее, как он подчеркнул в письме в прокуратуру Дагестана, события в «Каспэнергосбыте» «могут свидетельствовать об угрозе возникновения существенных отрицательных последствий для жителей города Каспийск». А потому информация и передана в надзорный орган для проверки.

Интересно, что господин Абдурагимов на данный момент является обвиняемым по уголовному делу, которое напрямую связано с его деятельностью в сфере энергетики.

Еще в 2021 году следователи МВД Дагестана начали расследование по фактам многомиллионных хищений все у того же ПАО «Россети Северный Кавказ». По версии следствия, Замир Абдурагимов, «заведомо зная об отсутствии у подконтрольного ему ООО “Электрон” договора с ПАО, реализовал от имени этой компании и “ДагЭнерЖи” их потребителям электрическую энергию (мощность) в количестве 190 840 672 кВт•ч, принадлежащую “Россети Северный Кавказ”, на общую сумму 829 млн 379 тыс. руб.». Собранные у потребителей деньги за чужую электроэнергию, как считает обвинение, господин Абдурагимов и его сообщники оставили себе. Изначально бизнесмен был заключен под стражу, однако позже меру пресечения ему смягчили.

Между тем один из его предполагаемых подельников — 32-летний Камал Кимпаев скрылся и до сих пор, согласно официальной информации МВД РФ, находится в международном розыске. А в Ленинском райсуде Махачкалы уже более года идут слушания по обвинению Замира Абдурагимова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании добытых в результате преступления средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). «Полученные денежные средства систематически похищали, используя по своему усмотрению, в том числе на хозяйственную деятельность ООО “Электрон”, ООО “ДагЭнерЖи” и в интересах третьих лиц, чем причинили имущественный вред ПАО “Россети Северный Кавказ” в особо крупном размере»,— говорится в материалах дела.

Вторая же часть обвинения связана с легализацией более 26 млн собранных у потребителей энергии рублей. Как установили следователи и осуществлявшие оперативное сопровождение сотрудники ФСБ, господин Абдурагимов через ООО «Электрон» заключил договор поставки с ООО «Электробыт-М» на приобретение «различных электробытовых товаров и оргтехники». Всего было куплено и оприходовано через бухгалтерию одним из его подчиненных 649 смартфонов, 61 планшет и 135 ноутбуков.

Надо отметить, что в том же суде Махачкалы сейчас слушается и еще одно уголовное дело о мошенничестве при оплате электроэнергии, полученной от гарантирующего поставщика без соответствующего договора, где якобы фигурируют напрямую связанные с господином Абдурагимовым структуры, а сумма ущерба превышает 186 млн руб.

Сам Замир Абдурагимов заявил “Ъ”, что все уголовные дела, где упоминается он или его структуры, считает заказными.

По его словам, гражданско-правовые отношения были переведены в уголовную плоскость, а его невиновность подтверждается показаниями свидетелей и решениями арбитражных судов. Свое назначение в «Каспэнергосбыт» он назвал совершенно законным и произведенным в момент, когда компания находилась в тяжелом финансовом состоянии. Все разногласия с «партнерами» он связывает с попыткой выдавить из республики частные энергосбытовые компании.

В свою очередь, в ПАО «Россети» “Ъ” пояснили, что «в целом осведомлены» о смене руководства в «Каспэнергосбыте» и ситуации в ООО, но, поскольку ПАО не имеет отношения к указанной организации, оценок ее внутренним процессам не дают. Там также отметили, что «Россети Северный Кавказ» «признаны потерпевшей стороной от противоправных действий Абдурагимова», поэтому компания принимает участие как во всех судебных заседаниях, так и в процедурах «в рамках иных уголовных дел, находящихся на стадии предварительного рассмотрения». «Оценка деятельности Абдурагимова будет дана судом»,— резюмировали в компании.

Сергей Сергеев, Татьяна Дятел