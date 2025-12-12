Мбаппе догнал Ямаля и Холанна в рейтинге самых дорогих футболистов мира

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Испании. Цена нападающего мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе возросла на €20 млн и достигла €200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Pankra Nieto / Reuters Килиан Мбаппе

Наряду с норвежским форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном и испанским вингером «Барселоны» Ламином Ямалем, рыночная стоимость которых также составляет €200 млн, Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Во время выступления за «Пари Сен-Жермен» цена француза уже достигала отметки в €200 млн.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Испании выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль («Барселона») — €200 млн; Килиан Мбаппе («Реал») — €200 млн; Джуд Беллингем («Реал») — €160 млн; Винисиус Жуниор («Реал») — €150 млн; Педри («Барселона») — €140 млн; Федерико Вальверде («Реал») — €120 млн; Хулиан Альварес («Атлетико») — €100 млн; Арда Гюлер («Реал») — €90 млн; Рафинья («Барселона») — €80 млн; Пау Кубарси («Барселона») — €80 млн.

Килиану Мбаппе 26 лет. Он представляет «Реал» с 2024 года. За клуб он провел 80 матчей во всех турнирах, на его счету 69 мячей и 9 результативных передачах. В составе сборной Франции форвард выиграл чемпионат мира 2018 года. Также на его счету серебряная медаль мирового первенства 2022 года.

Таисия Орлова