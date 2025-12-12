Путин и Эрдоган обсудили в Ашхабаде мирные инициативы по Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по урегулированию на Украине. Турецкая сторона выступила за взаимный отказ от ударов по энергетическим объектам и портам России и Украины. Об этом сообщила канцелярия турецкого президента.

«Президент Эрдоган заявил, что усилия по прекращению войны между Украиной и Россией путем установления справедливого и прочного мира имеют большое значение, и что он верит в возможность достижения прогресса»,— следует из пресс-релиза канцелярии.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что внимательно следит за переговорным процессом по Украине. Он предложил Турцию в качестве площадки для дальнейших переговоров.

В Кремле сообщали, что во время встречи президенты России и Турции обсудили планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны сошлись во мнении, что такие действия ЕС разрушат основы международной финансовой системы.