Путин обсудил с Эрдоганом план «грандиозного жульничества» ЕС с активами РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы Евросоюза в отношении замороженных российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реджеп Тайип Эрдоган (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую, хорошо всем известную оценку», — заявил господин Песков (цитата по «РИА Новости»). По его словам, лидеры сошлись во мнении, что такие действия ЕС разрушат основы международной финансовой системы.

Обсуждение состоялось на встрече в Ашхабаде, которая длилась 40 минут. Ранее большинство стран ЕС поддержали идею бессрочной блокировки активов. В ответ Банк России намерен подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где они размещены. Сам депозитарий не поддерживает инициативу ЕС и готов защищаться в суде.

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин наступает на внешнем контуре».