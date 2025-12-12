Суд изъял дебиторскую задолженность Google France на €526 млн

Суд во Франции изъял акции и дебиторскую задолженность Google France в соответствии с решением российского суда, сообщило AFP со ссылкой на материалы дела. Согласно публичным данным, дебиторская задолженность компании превышает €526 млн.

Партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян подтвердил «Ъ», что в ближайшее время ожидается ряд процессуальных действий в суде Парижа в защиту российских кредиторов.

Согласно документам, которые изучило AFP, в среду суд изъял акции и дебиторскую задолженность Google France, принадлежащие материнской компании Google International LLC.

10 декабря господин Зурабян сообщил, что в Париже арестовано все имущество Google France по требованию ООО «Гугл». Как сообщил адвокат, арест был наложен в качестве обеспечительной меры.

Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» банкротом в октябре 2023-го. Тогда же была запущена процедура конкурсного производства. В январе 2025 года суд установил, что в 2021-м компания незаконно перечислила около 9,5 млрд рублей дивидендов своей американской материнской структуре Google International LLC, а также уплатила 500 млн руб. налогов с этой суммы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Google выписали арест».