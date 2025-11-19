Дмитрий Чистяков о новых автобусах «ИжГЭТ»: задача — снизить интервалы движения

Закупку новых автобусов для предприятия «ИжГЭТ» глава Ижевска Дмитрий Чистяков объяснил задачей снижения интервалов движения по основным маршрутам электротранспорта, на которых не хватает машин. Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканале «Моя Удмуртия» 19 ноября.

Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Город развивается. Не везде дотягиваются линии электропередач. Использование автобусов в дальнейшем позволит в те микрорайоны, которые не охвачены электрической троллейбусной сетью»,— добавил господин Чистяков.

Сейчас идет разработка дизайна для новых транспортных средств. «Мы активно обсуждаем идею окрасить автобусы в наш брендовый цвет — “Ижевский рябиновый”»,— отметил мэр.

Напомним, «ИжГЭТ» пополнит свой парк 50 новыми автобусами по программе обновления подвижного состава на условиях льготного лизинга. В начале 2026 года на улицы города выйдут новые автобусы «НефАЗ» большого класса, которые работают на экологичном газомоторном топливе — 33 низкопольных и 17 полунизкопольных.

Автобусы будут направлены на маршруты № 1, 2, 4 и 7, где сейчас работают троллейбусы. Это позволит увеличить количество электротранспорта и сократить интервалы его движения примерно на 10%. ИжГЭТ продолжит выпускать троллейбусы в соответствии с муниципальным контрактом, сохранив прежнее расписание движения. Ежедневно на линии работают 107 троллейбусов.