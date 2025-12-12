Фигурант дела о хищениях при постройке курских линии обороны хочет обанкротиться

Экс-депутат Курской областной думы, бывший глава «Курских электрических сетей» и фигурант дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Курской области Юрий Бессонов обратился в арбитражный суд региона с просьбой признать его банкротом, следует из материалов дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем заявлении он сослался на «тяжелое финансовое положение и отсутствие достаточного дохода, позволяющего произвести расчеты»,— сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Следующее заседание назначено на 14 января 2026 года.

19 марта Ленинский райсуд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-гендиректору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, его бывшим заместителям Игорю Грабину и Снежане Мартьяновой, шести другим физлицам (включая господина Бессонова) и восьми организациям. С них взыскали свыше 4,1 млрд руб. в пользу государства. Кроме того, суд обязал ответчиков уплатить госпошлину в размере 900 тыс. руб.

Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина обвинили в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ по возведению фортификационных сооружений в Глушковском районе в конце 2024 года. По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды авансировали работы, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генпрокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров корпорации и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб., якобы присвоенных при строительстве линии обороны.

Ульяна Ларионова