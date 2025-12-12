Донской «Амилко» создает импортозамещающие производства декстрозы и фруктозы

В Ростовской области крахмалопаточный завод ООО «Амилко» приступил к третьему этапу инвестиционного проекта по расширению производства. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметили в руководстве компании, предприятие, работающее с 2021 года, поэтапно увеличивает мощность комбината по глубокой переработке зерна до 500 тыс. тонн в год. В рамках третьего этапа компания создает производство импортозамещающих товаров: моногидрата декстрозы и фруктозы, глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых модифицированных крахмалов. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб.

По итогам первых двух этапов завод увеличил мощность переработки кукурузы до 270 тыс. тонн в год, провел модернизацию производства модифицированных крахмалов со строительством элеватора на 54 тыс. тонн, запустил новую линию мелкотарной фасовки продукции.

«По третьему этапу подготовлена финансовая модель проекта, достигнуты договоренности о поставке оборудования, ведется разработка проектно-сметной документации»,— пояснили в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о строительстве и монтаже на предприятии «Амилко» газопоршневых установок общей мощностью почти 5 МВт для обеспечения собственных энергетических потребностей.

Валентина Любашенко