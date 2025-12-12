Гроссмейстер справился с расстановкой

Героем концовки первого релиза серии Freestyle Chess Grand Slam Tour, неофициального чемпионата мира по «шахматам Фишера», стал американский гроссмейстер Левон Аронян. В решающем поединке ее заключительного этапа в Кейптауне ему удалось обыграть шахматного лидера Магнуса Карлсена, которого именно этот формат игры, кажется, особенно привлекает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Героем заключительного этапа Freestyle Chess Grand Slam Tour стал Левон Аронян (слева), одолевший самого Магнуса Карлсена

Фото: Lennart Ootes / Freestyle Chess Героем заключительного этапа Freestyle Chess Grand Slam Tour стал Левон Аронян (слева), одолевший самого Магнуса Карлсена

Фото: Lennart Ootes / Freestyle Chess

Турнир в ЮАР увенчал первый сезон новой шахматной серии, которую придумали лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен и немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер. В ней играют не в классические шахматы, а в те, что называют либо «шахматами Фишера» (в честь разработавшего этот формат в 1990-е великого американского гроссмейстера Бобби Фишера, 11-го чемпиона мира), либо «шахматами 960», либо «шахматами freestyle». В них фигуры, располагающиеся на первом и восьмом рядах (то есть все, кроме пешек), расставляются в случайном порядке, определенном жребием. Поклонники «шахмат Фишера» (к наиболее преданным относится и Карлсен) уверены, что они имеют безусловные преимущества перед традиционными, поскольку сводят на нет фактор глубокой дебютной подготовки, которая иногда выливается в чрезвычайно скучные и предсказуемые партии. Игра же, придуманная Бобби Фишером, чаще всего характеризуется острыми позициями.

Серия успела прогреметь еще до запуска: сначала — амбициями, объявив об огромном по шахматным меркам призовом фонде в $4 млн, затем — громким скандалом.

Дело в том, что организаторы хотели награждать победителя титулом чемпиона мира по «шахматам Фишера», и это, как выяснилось, не понравилось Международной шахматной федерации (FIDE), посчитавшей, что таким образом предпринимается попытка подорвать ее статус основного регулятора в виде, распоряжающегося чемпионскими званиями. В конце концов стороны пошли на уступки, конфликт был потушен, а Freestyle Chess Grand Slam Tour — запущен.

Его кульминацией после четырех предварительных этапов стал финальный этап, в который пробились восемь известных гроссмейстеров. Фаворитом, конечно, считался Магнус Карлсен: он в принципе проигрывает крайне редко, а в «шахматах Фишера» силен невероятно. Но в героя довелось превратиться не ему, а Левону Ароняну.

Аронян, армянский гроссмейстер, в начале нынешнего десятилетия решивший выступать за США, когда-то был вторым номером рейтинга FIDE и считался реальным претендентом на титул чемпиона мира. Сейчас, в 43 года, ветеранском по современным шахматным меркам возрасте, он котируется отнюдь не так высоко, как десять лет назад, за чемпионским званием, кажется, уже не гонится, но все равно время от времени потрясает озарениями.

Оказалось, что и ему, игроку с воображением, обожающему всякие небанальные решения, «шахматы Фишера» подходят. Во всяком случае, в серии Аронян был чрезвычайно заметен, выиграв, например, четвертый этап в Лас-Вегасе. В Кейптауне он удивил еще больше.

В финале Левону Ароняну пришлось иметь дело с Магнусом Карлсеном, который в ключевые моменты, когда на кону ценнейший приз, практически всегда абсолютно безупречен. Но в данном случае соперник оказался лучше. В первой партии норвежец, игравший черными, похоже, решил удивить оппонента жертвой пешки в дебюте ради инициативы. Но в итоге никакой инициативы Карлсену не досталось, а Аронян умело воспользовался превосходством в материале. Во второй партии Левон Аронян продемонстрировал уже эталонную технику защиты в эндшпиле, хотя про эндшпиль все знают, что это территория Карлсена, если есть хоть крохотный шанс, дожмет кого угодно. Но Аронян выстоял, впрочем, все-таки не лишив норвежца очередной регалии в послужном списке. Дело в том, что в общем зачете серии Карлсен, выигравший два ее этапа и ни разу не выпавший из топ-тройки, очутился выше.

Алексей Доспехов