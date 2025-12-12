Комбат ВСУ заочно получил 19 лет за обстрелы Белгородской области

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 34-летнего командира батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Нащубского к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима. По данным следствия, подполковник Нащубский в 2023 году руководил обстрелами Белгородской области. О вынесении приговора сообщила Главная военная прокуратура РФ 12 декабря.

Суд установил, что Нащубский, «действуя в составе организованной группы по разработанному органами военного управления Украины плану, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения мирного населения и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации». Под руководством полковника в феврале и марте 2023-го из гаубиц и минометов несколько раз обстреляли места расположения пунктов государственного и военного управления в Белгородской области.

В Следственном комитете РФ уточнили, что обстрелы вели с территории Харьковской области. ВСУ использовали минометы М120-15 «Молот» и УПИК-82, а также самоходные гаубицы 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика» и M777 американского производства. Под удары попали населенные пункты Графовка, Новая Таволжанка, Марьино, Карабаново и Панков. От минно-взрывных травм погиб один человек, еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

«Нащубский объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственными и судебными органами приняты исчерпывающие меры к розыску и задержанию, однако реальная возможность участия Нащубского в уголовном судопроизводстве отсутствует»,— заявили в Главной военной прокуратуре.

Приговор вынесли по статье о теракте, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Ъ-Черноземье» 10 декабря сообщал, что командиры второго и третьего батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Никита Зеленко и Дмитрий Коляда, устроившие теракт на пляже в Курске, получили пожизненные сроки.

Денис Данилов