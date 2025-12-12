Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом FIA

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем на безальтернативной основе переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: Jennifer Lorenzini / File Photo / Reuters

Выборы прошли в рамках генассамблеи FIA в Ташкенте. По итогам голосования Мохаммед бен Сулайем получил 91,5% голосов. Впервые главой организации он был избран в 2021 году. В FIA подчеркнули, что за время его президентства улучшилось финансовое положение федерации, а также повысились «прозрачность, подотчетность и профессиональные стандарты».

В октябре швейцарская гонщица Лора Виллар, претендовавшая на пост президента FIA, обратилась с иском в суд Парижа. Она потребовала отложить выборы главы организации до тех пор, пока не будет изменен регламент. Согласно нынешним правилам, каждый претендент предоставить кандидатуры шести вице-президентов — по одному от каждой конфедерации, входящей в состав FIA. При этом каждый из них должен быть членом Всемирного совета по автоспорту. Единственный представитель от Южной Америки — Фабиана Экклстоун — вошла в команду бен Сулайема. Таким образом, ни один из кандидатов кроме действующего президента не был зарегистрирован.

Лора Виллар сообщила, что слушание по делу назначено на февраль. В зависимости от решения суда результаты выборов могут быть «пересмотрены, оспорены или аннулированы».

Таисия Орлова

