Всероссийская федерация волейбола приветствует решение о допуске молодежных сборных

Возвращение молодежных сборных России по волейболу на международную арену является «важным шагом к восстановлению справедливого отношения к спорту в правовом поле». Об этом «Ъ» заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские и белорусские юниорские команды к соревнованиям под своей эгидой. Решение вступает в силу с января 2026 года. Спортсмены будут выступать на турнирах под национальной символикой.

«Мы приветствуем решение FIVB и Международного олимпийского комитета (МОК.— ''Ъ''), которое снимает ограничения с российских молодежных сборных и возвращает нашим спортсменам право честно и открыто выступать на международной арене. Это важный шаг к восстановлению справедливого отношения к спорту в правовом поле, где главным критерием остаются талант, труд и спортивный результат»,— сказал Станислав Шевченко. Он подчеркнул, что FIVB проголосовала за допуск россиян еще 5 декабря, то есть за 6 дней до заседания исполкома МОК, на котором международным спортивным федерациям было рекомендовано допустить российских и белорусских юниоров к индивидуальным и командным состязаниям.

«Для наших юных волейболистов это не просто возможность участвовать в турнирах под флагом и гимном России — это сигнал к тому, что спорт снова становится пространством диалога, а не инструментом давления. Мы уверены, что российские команды достойно представят страну и покажут высокий уровень волейбола. Благодарю всех, кто поддерживал наших спортсменов в этот непростой период»,— отметил господин Шевченко. Также в ВФВ сообщили, что ждут решения Европейской конференции волейбола (CEV), чтобы составить возможный календарь участия в соревнованиях.

В 2026 году под эгидой FIVB пройдут юниорские чемпионаты мира. Мужской турнир состоится в Дохе, женский — в чилийском Сантьяго.

Таисия Орлова