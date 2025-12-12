С бывшего мэра Нижнего Новгорода Сорокина дополнительно взыскали 1,4 млрд рублей

Семеновский районный суд Нижегородской области по иску прокуратуры взыскал 1,4 млрд руб. с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. В доход государства обратили дивиденды, выплаченные супруге экс-главы города Эладе Нагорной от ООО «Старт-Строй» в 2016-2022 годах. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сорокин в 2017 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Сорокин в 2017 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что господин Сорокин использовал служебное положение и покровительствовал «Старт-Строй». При этом его жена владела долей 60% в уставном капитале компании. Общая сумма дивидендов, выплаченных госпоже Нагорной, превысила 2,65 млрд руб.

Прокуроры сочли, что общество использовали в отмывании коррупционного дохода.

Это уже третий антикоррупционный иск к супругам. По первому иску Генпрокуратуры с них взыскали 1,5 млрд руб. прибыли от компании «Иградстрой». Затем суд обратил в доход государства доли Элады Нагорной в «Старт-Строе». Сам экс-мэр отбывает десятилетний срок с 2017 года по делу о получении взятки и участии в похищении человека, госпожа Нагорная живет за границей.

Подробнее об иске — в материале «Ъ» «Прокуратура вышла на "Старт"».

Никита Черненко