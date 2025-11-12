Прокуратура вышла на «Старт»

Начался процесс о взыскании более 2 млрд руб. с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, отбывающего десятилетний срок, и его экс-супруги Элады Нагорной, проживающей за границей. Прокуратура полагает, что выплаченные госпоже Нагорной с 2016 года дивиденды от компании «Старт-Строй» являются коррупционным доходом, поэтому их следует изъять в казну государства. Ответчики называют иск необоснованным и требуют проведения разбирательства в закрытом для СМИ режиме.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Сорокин с супругой Эладой Нагорной

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В городе Семенове Нижегородской области стартовало разбирательство по иску местной прокуратуры к предпринимателю Олегу Сорокину, который являлся мэром Нижнего Новгорода в 2010–2015 годах. Вторым ответчиком заявлена его бывшая жена Элада Нагорная, возглавившая семейный девелоперский бизнес после того, как муж ушел на муниципальную службу. Олега Сорокина арестовали в конце 2017 года и осудили на десять лет за получение взятки и участие в похищении человека. Он считает себя невиновным, сидит в колонии строгого режима в Омске, а в Семенове его портрет висит рядом со зданием суда на стенде почетных граждан города. Элада Нагорная с детьми уехала из России вскоре после ареста мужа.

По мнению надзорного органа, Олег Сорокин, используя свои должностные полномочия, покровительствовал работе ООО «Старт-Строй», в котором его супруге Эладе Нагорной принадлежало 60% доли в уставном капитале.

«Общество было задействовано в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денежных средств, производных от извлеченного коррупционного дохода.

При этом в период с 2016 по 2022 год организация осуществила выплату Нагорной дивидендов в сумме свыше 2 млрд 65 млн руб. В связи с этим Олегу Сорокину и его бывшей супруге предъявлен иск об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот»,— пояснили суть своих требований в прокуратуре.

Отметим, что это уже третий антикоррупционный иск к чете ответчиков. Надзорное ведомство полагает, что, будучи мэром города, Олег Сорокин в 2012–2014 годах помог получить аффилированному застройщику «Инградстрой» крупный земельный участок 453 га под строительство жилья. Сначала Генпрокуратура РФ взыскала с супругов 1,5 млрд руб. прибыли «Инградстроя» за несколько лет, посчитав ее коррупционной. Затем прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода, воспользовавшись тем, что учредителем «Инградстроя» стал застройщик «Старт-Строй», взыскала стоимость доли Элады Нагорной в этой компании. Жена Олега Сорокина вышла из учредителей компании и развелась с мужем, но это не помогло. В доход государства прокуроры обратили еще 1 млрд руб., оценив в такую сумму ее бывший бизнес. Теперь настала очередь прокуратуры Семенова с иском еще на 2 млрд за полученную прибыль.

На предварительном заседании выяснилось, что суд запросил бухгалтерские балансы «Старт-Строя» за несколько лет. Представитель Элады Нагорной Павел Зоркин заявил, что она в полном объеме возражает исковым требованиям прокурора, считает их необоснованными и свое мотивированное возражение направила в надзорный орган. Ответ она пока не получила. Также ее представитель попросил суд провести закрытое судебное разбирательство по делу.

«Будут исследоваться документы, напрямую затрагивающие охраняемую законом коммерческую и банковскую тайну, а также тайну личной жизни»,— пояснил Павел Зоркин, обратив внимание на присутствие прессы в зале суда.

Заместитель семеновского прокурора Дмитрий Жуков, посовещавшись с руководством, сообщил, что надзор не возражает против закрытого судебного процесса. Судья решил подумать и объявил перерыв. Представитель Олега Сорокина на заседание не явился, но в дальнейшем намерен участвовать в процессе. Если слушания сделают закрытыми, то Олегу Сорокину придется полагаться только на него. Выступить лично по видео-конференц-связи (ВКС) из колонии, как это было в предыдущих спорах с прокуратурой, он не сможет, так как использовать ВКС в закрытых процессах нельзя.

Что касается ООО «Старт-Строй», это юрлицо пока в новый спор не пригласили. Близкий к застройщику источник отметил, что компания не могла знать о каких-либо коррупционных проявлениях Олега Сорокина и Элады Нагорной, которые впоследствии установила прокуратура и суды. По словам собеседника, у компании не было и не могло быть в штате специалистов, которые бы проверяли ее учредителей на предмет соблюдения норм антикоррупционного законодательства. Девелопер полагался на проверки служб безопасности банков при кредитовании своей строительной деятельности. Поскольку у серьезных кредиторов не возникало каких-либо вопросов к «Старт-Строю», деятельность его участников априори считалась законной.

Роман Кряжев, Нижний Новгород