Дональд Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой

Президент США Дональд Трамп заявил о риске начала третьей мировой войны, связав это с ситуацией вокруг Украины. Он предупредил, что «игры» в данном контексте могут привести к глобальному конфликту.

«Я говорил на днях: если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое»,— сказал президент США журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Господин Трамп отметил, что США не участвуют в конфликте напрямую, ограничиваясь переговорным процессом. При этом он подчеркнул, что Украина и европейские страны заинтересованы в активном вовлечении Вашингтона в разрешение ситуации. По словам президента, Соединенные Штаты поставляют вооружение странам НАТО, которое впоследствии оказывается на Украине.

Президент США рассказал, что ранее он считал возможность заключения соглашения между Россией и Украиной близкой, однако разногласия по территориальным вопросам оказались серьезным препятствием. Он охарактеризовал эти переговоры как «сложную сделку с недвижимостью, умноженную на 1000». Он также сообщил, что из предложенного мирного плана был исключен один из пунктов. По его словам, концепция сделки понравилась президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

Завтра в Париже пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании, на которой стороны обсудят параметры мирного урегулирования российско-украинского конфликта.