Полеты санавиации в Воронежской области оценили в 138 млн рублей

Воронежский областной центр медицины катастроф объявил аукцион по поиску подрядчика для выполнения полетов санавиации на территории России. Начальная стоимость контракта составляет 138 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты. Победителю тендера предстоит круглосуточно осуществлять транспортировку пациентов и медиков, а также медизделий по запросам заказчика в течение всего 2026 года. Совокупный объем работ определен в 489,65 летных часов.

Исполнителю необходимо задействовать вертолет российского производства, выпущенный не ранее 2014 года, с максимальной взлетной массой до 4 т и дальностью полета не менее 400 км при полной загрузке. На борту воздушного судна должно быть предусмотрено минимум одно место для пациента и два — для медицинского персонала, а также размещено специализированное оборудование, включая дефибриллятор-монитор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, ингаляторы, шины, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, а также дезинфицирующие средства и другие.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 28 ноября, итоги подведут 2 декабря.

В прошлом году контракт на аналогичные работы получило петербургское АО «Национальная служба санитарной авиации» за 110,5 млн руб.

