Оливье — и точка

Подготовка к празднованию Нового года идет полным ходом — елки на улицах и витрины супермаркетов в новогодней мишуре должны вдохновлять на покупки подарков. Однако аналитики прогнозируют, что в этом году праздник пройдет в режиме финансового сбережения и приобретения только необходимого набора услуг и продуктов. Какие тренды в связи с этим отмечают эксперты на рынке новогодних услуг, выяснял «Ъ-Review».

Нелегкий выбор

Специалисты «Авито» в преддверии новогоднего праздника опросили 10 тыс. россиян и выяснили, что в этом году отмечать Новый год планируют 87% жителей. В среднем на празднование опрошенные респонденты планируют потратить 14 тыс. руб. В эту сумму входит вся подготовка к торжеству: заказ продуктов и готовых блюд, украшение и сервировка праздничного стола, покупка нарядов и подарков, аренда помещения и оборудования.

Предполагаемые траты существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Так, на празднование нового, 2025 года опрошенные аналитической компанией «Нильсен» респонденты были намерены потратить более 25 тыс. руб. Из них 17,5 тыс. руб.— на новогодний стол, а 8,5 тыс. руб.— на подарки. По данным исследования сервиса экспресс-доставки товаров «Даркстор у дома», планируемые траты должны были быть еще больше — 30,1 тыс. руб. Из них 44% — на угощения, 40% — на подарки, 16% — на развлечения и досуг.

Сейчас ситуация изменилась. «Из-за инфляции, роста цен, особенно на продукты питания, ЖКХ и одежду, люди включили программу финансового сбережения, ограничили себя в покупках и тратах, в том числе на празднование Нового года. Неважно, сколько они зарабатывают, общий тренд сегодня — снижение расходов»,— прокомментировал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Таким образом, эксперты ожидают, что россияне будут внимательно анализировать свои возможности и сокращать траты на праздничные позиции, оставляя только то, что они считают наиболее важным для себя на данный момент.

Так что возможное повышение расходов по одной статье будет идти за счет сокращения трат по другим.

«Это общая тенденция сегодня. В системе потребления идет активное перераспределение средств. Исключаются менее важные для человека на данный момент позиции, деньги перетекают на другие направления, более актуальные для потребителя. Возможно, кто-то откажет себе в покупке дорогих подарков или нарядов. Но выберет недешевое празднование в ресторане или поездку на новогодние каникулы. Совсем от праздника россияне отказываться не готовы»,— пояснил Александр Сафонов.

Минус икра

Главный пункт расходов на Новый год — это традиционно праздничный стол. По данным опроса аналитиков «Авито», больше половины россиян считают обязательным символом праздника на столе мандарины (56%) и традиционные блюда вроде оливье и бутербродов с красной икрой (52%). Однако и здесь в этом году идет тренд на экономию.

«Если раньше люди старались приобрести какие-то деликатесы, например красную икру, чтобы хватило на семью и на гостей, то сегодня уже мало кто потратит более 2 тыс. руб. на это. То есть красная икра на столе останется, но чисто символически»,— говорит профессор Финансового университета. Несмотря на снижение цен на красную икру, деликатес остается весьма недешевым. Так, по данным Рыбного союза, на 9 декабря 1 кг горбуши стоил 9 тыс. руб. (на 13% дешевле, чем в прошлом году), икра кеты — 10,5 тыс. руб. (минус 5%), икра кижуча — 10,8 тыс. руб. (минус 7%). А вот икра нерки даже подорожала на 13%, до 10,5 тыс. руб.

В прежние годы на стол также старались купить экзотические фрукты, сейчас эта позиция тоже сократится.

«Для большинства россиян новогоднее угощение сведется к традиционным блюдам — оливье, небольшому набору напитков и каких-то недорогих овощей и фруктов»,— считает Александр Сафонов.



При этом стоимость одного из самых популярных новогодних салатов, оливье, также выросла. Минимальная цена продуктов для его приготовления на четыре персоны в крупных торговых сетях увеличилась за год на 2,1%, до 363 руб., показал мониторинг аналитического центра АКОРТ. В эту сумму входят базовые товары для приготовления салата: картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. При этом в АКОРТ называют подорожание весьма умеренным благодаря снижению цен на сезонные овощи, куриные яйца и майонез. Картофель за год подешевел на 31%, лук — на 22%, морковь — на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез — на 13%. А вот консервированный горошек подорожал на 22%, как и маринованные огурцы (+14%), а также вареная колбаса (+2%).

«Второй год подряд мы наблюдаем минимальный рост стоимости новогоднего набора для оливье, значительно ниже инфляции, что свидетельствует о системной работе ритейлеров по выстраиванию эффективных цепочек поставок и качественном взаимодействии с производителями. Это позволяет не только удерживать доступные цены, но и сглаживать ценовые колебания, которые неизбежно возникают на рынке»,— прокомментировал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Новогодний заезд

Из 10 тыс. опрошенных россиян 73% отметили, что Новый год — это семейный праздник и встречать его будут в основном в кругу семьи и друзей. Правда, не все планируют сидеть в новогоднюю ночь и каникулы дома.

В среднем по стране на новогодние праздники (31 декабря 2025 года — 10 января 2026 года) пользователи забронировали на 89% больше загородных домов, чем в прошлом году.

Активнее всего загородное жилье на январские праздники на «Авито» россияне бронируют в Карелии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Кемеровской и Ярославской областях.

«Высокий спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники связан с желанием россиян активно провести время на природе. За городом есть возможность погулять в лесу, сходить в баню или попариться в сибирском чане. Кроме того, аренда дома чаще оказывается удобнее для большой компании»,— комментирует руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов.

В Карелию едут полюбоваться на зимнюю красоту лесов и рек; в Карачаево-Черкесию и Кемеровскую область — на знаменитые горнолыжные курорты Домбай, Архыз и Шерегеш. Краснодарский край привлекает возможностью покататься на лыжах в горных районах Сочи или встретить Новый год в условиях мягкого климата побережья, а Ярославская область, как часть Золотого кольца, пользуется спросом у путешественников круглый год. При этом средняя стоимость аренды загородного дома на новогодних праздниках за сутки оказалась самой высокой в Кемеровской области — 21,67 тыс. руб., чуть дешевле стоит дом за сутки новогодних каникул в Ярославской области — 19,16 тыс. руб., в Карачаево-Черкесии — 18,23 тыс. руб., в Карелии — 16,87 тыс. руб., в Краснодарском крае средняя цена аренды составит 15,34 тыс. руб.

«На самом деле взрывной рост числа бронирований загородных домов в российских регионах может означать не только готовность потратить больше денег. Для определенной категории людей это выбор более экономного сегмента отдыха, чем раньше. Например, в прежние годы люди ездили в дорогие зарубежные туры — сейчас выбирают более доступные российские локации. Или раньше останавливались в гостинице с питанием и прочими услугами — теперь выбрали загородный дом, который обычно снимают большой компанией. За счет этого можно прилично сэкономить. Но зато придется самим позаботиться о питании и прочих моментах»,— говорит Александр Сафонов.

В стиле а-ля рюс

Несмотря на режим экономии, многие россияне захотят также отпраздновать Новый год в ресторане, считают эксперты. Но в этом случае вполне возможны сокращения каких-то развлекательных позиций для сбережения финансов. «Объем бронирований остался на уровне прошлого года. Идут запросы и на корпоративы, и на празднования в новогоднюю ночь. В этом году все будет очень стандартно. Ультрадорогих запросов мы не видим, люди стараются экономить»,— пояснил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Активные продажи начались с 1 декабря, к Новому году ценник будет только расти. Хотя сниженная покупательная способность несколько сдерживает бурный рост цен. Ведущие праздников отмечают, что в этом году средний чек на организацию и проведение праздника под ключ вырос на 20%. Но и спрос упал на столько же.

«У нас заказы на празднование Нового года начинаются еще в сентябре. Именно тогда уже бронируются популярные даты. Это последние две пятницы и субботы декабря: 19, 20, 26, 27 декабря. В ноябре, как правило, у ведущих последний месяц года укомплектован уже на 80%»,— рассказала организатор—ведущая развлекательных и торжественных событий Светлана Кириллова. В этом году у многих ведущих популярные даты все еще свободны. Что касается запросов людей, то тренды меняются.

Интерес к ретровечеринкам постепенно уходит. Сейчас больше интересуются праздниками в стиле а-ля рюс. По-прежнему любимые персонажи на праздниках — Снегурочка и Дед Мороз.

По сравнению с прошлым годом спрос на услуги аниматоров в преддверии новогодних праздников вырос в целом на 6%. «Во второй половине октября — первой половине ноября 2025 года спрос на услуги аниматоров вырос на 54%, а предложение — на 26%. При этом россияне в три раза активнее искали артистов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Такие данные демонстрируют, что многие россияне предпочитают заказывать артистов заблаговременно, чтобы избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты»,— комментирует руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин. Ну и опять же, ранняя бронь обычно идет со скидкой, отмечают ведущие праздников. В этом году это важно.

На красоте не экономим

А вот на красоте, несмотря на рост цен, россиянки в этом году по-прежнему экономить не намерены. В декабре традиционно отмечается повышенная нагрузка на салоны красоты. «По сравнению с 2024 годом количество обращений в предновогодний сезон выросло на 14–17% в ключевых сегментах, а средний чек увеличился на 10–14% из-за индексации цен»,— отметила генеральный директор Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Татьяна Аверина.

В целом к концу 2025 года цены на услуги салонов красоты выросли в среднем на 14–20%, на наиболее популярные процедуры — до 30%.

«Это вызвано подорожанием расходников, аренды, повышением НДС (с 2026 года) и снижением налоговых льгот. Ожидается дальнейший рост на 20–30% в январе из-за инфляции и налоговых изменений»,— добавила эксперт.

Что касается бьюти-индустрии, то в этом году эксперты отмечают тренд на контрастные дизайны маникюра, полупрозрачные цвета и эксперименты с макияжем в стиле 1970–1980-х. То есть тут ретро все еще в моде. Перед Новым годом, по словам участника отрасли, в приоритете — маникюр с блеском, френч и новогодние мотивы (золотистые, красные оттенки), стрижки для обновления формы и косметические процедуры вроде лазерной эпиляции, ухода за кожей и бровями. «В целом клиенты на предновогодний период бронируют время для визита в салон за месяц и даже ранее. Этот год не стал исключением»,— сказала Татьяна Аверина.