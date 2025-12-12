Сооснователь Oracle за день потерял $25 млрд и 2-е место среди миллиардеров мира

Сооснователь технологической корпорации Oracle Ларри Эллисон потерял $24,9 млрд после того, как акции компании упали на 11%, сообщает Bloomberg. Причиной резкого падения послужила опубликованная отчетность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ларри Эллисон

Фото: Robert Galbraith / Reuters Ларри Эллисон

Фото: Robert Galbraith / Reuters

В отчете отмечалось, что у корпорации выросли капитальные расходы на центры обработки данных для ИИ. Из-за этого инвесторы обеспокоились, что затраты не конвертируются в выручку так быстро, как бы им хотелось. Кроме того, партнеров беспокоят масштабные расходы компании. В прошлом квартале они увеличились до $12 млрд. Аналитики ожидают, что чистый скорректированный долг Oracle, который уже составляет около $100 млрд, почти утроится к 2028 финансовому году.

81-летний Ларри Эллисон потерял второе место в рейтинге самых богатых людей мира от Bloomberg. Сейчас его состояние оценивается в $258 млрд. Его обгоняет сооснователь Google Ларри Пейдж ($268 млрд) и предприниматель Илон Маск ($462 млрд). В сентябре сооснователь Oracle стал самым богатым человеком в мире. Тогда акции корпорации взлетели почти на 40%, его состояние увеличилось до $383,2 млрд. Однако вскоре Илон Маск обогнал его.