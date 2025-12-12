Краснов определился с ключевыми назначениями в ВС

Председатель Верховного суда Игорь Краснов выбрал первого заместителя и руководителей нескольких коллегий, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к суду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов (на экране)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Игорь Краснов (на экране)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На пост первого зампреда ВС рассматривается глава коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов. Он может сменить Петра Серкова, чьи полномочия были досрочно прекращены 8 декабря. Освободившееся место председателя уголовной коллегии, как ожидается, займет глава ВККС Николай Тимошин.

Перестановки затронут и дисциплинарную коллегию ВС. После отставки Сергея Рудакова ее может возглавить судья Олег Нефедов, известный рассмотрением дел об экстремистских и террористических организациях.

Игорь Краснов возглавляет Верховный суд России с сентября 2025 года. До этого он занимал пост генерального прокурора РФ, а ранее работал в Следственном комитете, где вел ряд резонансных уголовных дел, включая расследование покушения на Анатолия Чубайса и убийство Бориса Немцова.