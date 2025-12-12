На Дону внедряет умную систему подкормки почвы

На пилотных территориях в хозяйствах Агрохолдинга «СТЕПЬ» в Ростовской области протестировали инновационную систему дифференцированного внесения в почву минеральных удобрений.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

В результате внедрения умной технологии урожайность зерновых культур на 15% увеличилась по сравнению с аналогичными территориями, где не применялась технология, сократились себестоимость производства и расход удобрений.

Новый подход основан на использовании карт почвенных разностей, то есть учитывает обширные данные почвенной диагностики и большой массив спутниковых снимков за многие годы. Были точно определены типы почв и их потенциал, что позволило более эффективно распределить минеральное питание в зависимости от реальных потребностей каждой зоны. В результате удалось не только повысить урожайность и снизить затраты, но и минимизировать избыточное внесение удобрений, что имеет важное значение с точки зрения устойчивого землепользования.

Специалисты Центра R&D Агрохолдинга сделали ретроспективный анализ полей, оценив динамику растительного покрова в течение нескольких сезонов. Далее следовала диагностика почвы: измерялась глубина гумусового горизонта и кислотность почвы, ее химический анализ. Это позволило выявить зоны переуплотнения и другие параметры, влияющие на продуктивность почвы и, следовательно, урожайность. На основе этих данных сформированы карты, по которым спецтехника уже в автоматическом режиме вносит удобрения с точностью до квадратного метра площади. Каждый участок получает оптимально необходимый объем подкормки. Важно отметить, что такой подход не заменяет агронома, а усиливает его экспертизу: специалист принимает решения, опираясь на объективные данные, а не на усредненные нормы.

По словам генерального директора Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрея Недужко, технологии точного земледелия должны стать базовым инструментом сельского хозяйства. «Они помогают сформировать не только оптимальный подход к расходу ресурсов, но и ответственное отношение к экологии», — подчеркнул он.