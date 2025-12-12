Более 90% разлившегося мазута собрали в Керченском проливе после крушения танкеров

В Керченском проливе собрали более 90% разлившегося мазута за весь период ликвидации ЧС, вызванной крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом заявил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия-24».

Виталий Савельев сообщил, что с декабря 2024 года на побережье Черного моря собрали 185 тыс. т нефтепродуктов, 160 тыс. т загрязненного песка и грунта уже утилизировали. Работы по ликвидации ЧС продолжаются.

По словам зампреда правительства РФ, в районе Керченского пролива находится корма и носовая часть танкера «Волгонефть-212». В затонувших фрагментах судна находятся порядка 3 тыс. т нефтепродуктов.

«Для локализации оставшегося мазута еженедельно мы проводим исследования, течи мазута у нас нет»,— отметил Виталий Савельев.

София Моисеенко