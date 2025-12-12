Ростову на реконструкцию ливневки одобрен кредит на 8,7 млрд рублей

На финансирование второго этапа реконструкции системы ливневой канализации бассейна № 1 в Ростове-на-Дону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на 8,7 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает председатель городской думы Лидия Новосельцева.

Для ускорения строительства объем финансирования проекта в 2025 году увеличен до 4,5 млрд руб.

«Комплекс инженерных объектов позволит решить проблему подтопления улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, а также жилого района «Левенцовский». Проектом, состоящим из пяти этапов, предусмотрено строительство двух очистных сооружений, двух канализационно-насосных станций, 80 км сетей ливневой канализации»,— отметила госпожа Новосельцева.

Сейчас идет строительство очистных сооружений производительностью 49 тыс. куб. м/сутки, реконструкция и прокладка 6,3 км сетей ливневой канализации, стоимостью 11,9 млрд рублей. Работы продлятся до середины ноября 2028 года.

Наталья Белоштейн