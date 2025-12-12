«Для участия в Олимпийском турнире побеждать россиянам сейчас необязательно»

Российские лыжники выступят на Кубке мира впервые с 2022 года, соревнования начинаются 12 декабря в швейцарском Давосе. Уже 13-го числа на старт выйдут два представителя сборной Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Они могут отобраться на Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в феврале 2026-го. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

После того как Спортивный арбитражный суд, можно сказать, заставил Международную федерацию лыжного спорта допустить российских спортсменов до международных турниров, казалось, что спешить чиновники не будут. Но в FIS сориентировались достаточно быстро, и сразу три россиянина получили допуск: лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина. Конечно, хотелось бы видеть на Кубках мира и Олимпийских играх более внушительный десант представителей РФ. Но тут предъявлять претензии к Международной федерации сложно, она работает исключительно в рамках регламента, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Чем старше любой спортсмен, тем больше глубина проверки его соцсетей, интервью, каких-то иных источников. Все там осуществляется в стандартном рабочем режиме. С одной стороны, никто не старается, по крайней мере, бежать впереди паровоза и как-то слишком уж сильно торопиться. С другой, я не вижу здесь какого-то затягивания».

Так что проверки продолжаются, и в ближайшие дни и недели будут озвучены еще несколько фамилий. Что же касается Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой, то они выступят 13 декабря в личном спринте, а 14-го — в гонках с раздельного старта. Для участия в Олимпийском турнире побеждать сейчас им необязательно. Например, в квалификации мужского спринта россиянину достаточно не проиграть лидеру 35 секунд, у женщин эта разница составляет 40 секунд. Только вот ожидания от старта россиян после долгого перерыва — совсем другая история. Тренер по лыжным гонкам и биатлону Юрий Каминский, который не один год работал со сборной, оценивая шансы атлетов, был очень эмоционален: «Они нейтральные спортсмены только в умах этих ребят из FIS. А в глазах всего мира они россияне, русские. Очень хотелось бы, чтобы они задницу надрали Клебо и всей этой компании».

Понятно, почему норвежец Йоханнес Клебо вызывает такие эмоции: он наговорил в адрес россиян очень много неприятного, но сейчас словно забыл об этом. Савелий Коростелёв рассказал журналистам, что виделся с олимпийским чемпионом на трассе, и уверяет, что они поприветствовали друг друга. Естественно, про бойкот в случае допуска россиян, о котором раньше многие твердили с пеной у рта, сейчас нет и речи. Но, несмотря на это, Международный олимпийский комитет все равно перестраховывается, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Даже если они действительно поменяли подход, то сейчас, скорее всего, не будут его озвучивать публично в той или иной степени. Никто не хочет рисковать. Я думаю, все эти вещи в плане изменения какой-то политики по отношению к российским и белорусским спортсменам будут озвучены после Олимпиады».

Ну а пока ждем ближайших выходных. К счастью, увидеть выступление российских лыжников на этапе Кубка мира в Давосе российские любители спорта смогут свершено официально, так как все гонки в прямом эфире показывает онлайн-кинотеатр Okko. Правда, не бесплатно. Так что в субботу в 15.45 нас ждет спринт, а в воскресенье — гонки с раздельного старта на 10 км: в 12.00 — у мужчин и в 15.45 — у женщин.

Владимир Осипов