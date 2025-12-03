Международный арбитражный суд допустил российских лыжников до международных соревнований. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв. Но смогут ли все сильнейшие спортсмены из РФ попасть на Олимпийские игры в Италии? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

То, что произошло, вполне можно назвать прорывом. Ведь Совет международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) был настроен решительно и постоянно голосовал против допуска россиян до международных турниров. Последний раз это произошло в октябре. Но теперь, когда разговор перешел в юридическую плоскость, чиновникам пришлось подчиниться решению Международного арбитражного суда. Министр спорта Михаил Дегтярёв рассказал “Ъ FM”, что это была самая сложная победа: «Мы потратили много сил и на адвокатов в Швейцарии, и на сопровождение этой юридической и исковой работы. Вот состоялось заседание. Это решение открывает перед нашими лыжниками, сноубордистами, прыгунами с трамплина, то есть перед всеми представителями этих дисциплин, путь на Олимпийские игры в Милан и Кортину 2026 года».

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда на решение CAS отреагировала, можно сказать, моментально. Естественно, все признала, но при этом в заявлении организации подчеркивается, что так называемая политика нейтральности никуда не делась и проверять связи атлетов с военными или любыми другими службами все равно будут. Более того, на сайте FIS опубликован список тех, кого могут допустить до Игр. И имени звездного российского лыжника Александра Большунова в нем не оказалось. Возможности для того, чтобы серьезно ограничить представительство РФ на Олимпиаде, у чиновников есть, заметил спортивный юрист Артём Пацев: «Это можно сделать через реализацию процедуры выдачи нейтрального статуса или отказа в выдаче документов. Там же действует целая система проверок и так далее. Процесс может затянуться и ударить по шансам российских спортсменов на участие в уже отборочных соревнованиях».

К тому же российские атлеты, которым FIS разрешит учувствовать в Играх, должны пройти спортивный отбор. Для этого нужно отправляться на Кубок мира и занимать там высокие места. Ближайший этап стартует в Норвегии 5 декабря. Туда, по словам старшего тренера сборной РФ по лыжным гонкам Егора Сорина, команда точно не попадет, а вот в Швейцарию на следующей неделе уже должна поехать. По крайней мере, Михаил Дегтярев обещает атлетам поддержку по всем направлениям: «Вместе с Министерством иностранных дел мы будем обеспечивать визовое сопровождение, потому что нужно будет въезжать нашим лыжникам. МОК на нашей стороне, он помогает в оказании давления в том числе и на европейские страны по допуску наших атлетов на соревнования».

Конечно, заклятые друзья-партнеры на решение CAS тут же отреагировали. Шведы уже заявили, что сожалеют о произошедшем. При этом воинственная риторика про бойкот Олимпиады-2026 в случае допуска россиян неожиданно куда-то пропала. Скорее всего, в нынешних реалиях все будут принимать мудрые и взвешенные решения, надеется двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев: «Для FIS это главный политический, даже стратегический вопрос. Они должны четко определить, что для них важно: пакости какие-то делать, в том числе демарши устраивать, или угомонить всех и принять неизбежное».

Стоит сказать, что пока российские атлеты допущены к международным турнирам в нейтральном статусе. Но тот факт, что паралимпийцы уже могут выступать без всяких ограничений, с гимном и флагом, дает повод надеяться, что в ближайшее время все запреты будут сняты. Пока без россиян остается биатлон и, конечно, командные виды. Но уже сейчас понятно, что и эту проблему можно решить. Вопрос лишь в том, насколько быстро это произойдет.

Владимир Осипов