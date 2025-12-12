Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open

Бывшие первые ракетки мира в одиночном разряде швейцарец Роджер Федерер и американец Андре Агасси 17 января примут участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роджер Федерер

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Роджер Федерер

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет на Rod Laver Arena. Федерер и Агасси сыграют в выставочном матче «Битва первых ракеток мира», в котором также примут участие члены Международного зала теннисной славы — австралийцы Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Формат игры не уточняется.

«Я с нетерпением жду возможности снова приехать в Австралию и создать ещё больше фантастических моментов со всеми австралийскими болельщиками»,— сказал Роджер Федерер. Директор Australian Open Крэйг Тайли отметил, что «эта торжественная церемония открытия впечатляющим образом ознаменует начало нового теннисного сезона».

Роджер Федерер является восьмикратным победителем Australian Open, Андре Агасси четырежды становился чемпионом этого турнира. Швейцарец и американец завершили карьеру в 2022 и 2006 году соответственно.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на кортах комплекса Melbourne Park. В прошлом году победителями стали итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова