На берегу Каспийского моря в Махачкале снесли самовольно построенный дом

В микрорайоне Карман-6 в Махачкале снесли самовольно построенное капительное здание. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Решение о демонтаже приняли после представления природоохранной прокуратуры. По данным правоохранителей, объект на берегу Каспийского моря представлял прямую угрозу жизни и здоровью отдыхающих из-за аварийного состояния объекта.

«Мероприятия проведены на основании решения городской комиссии по организации сноса самовольных построек в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Махачкале демонтировали около 80 незаконных капитальных строений за последние два месяца.

Константин Соловьев