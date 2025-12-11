За два месяца в Махачкале снесли 80 незаконных построек

В Махачкале демонтировали около 80 незаконных капитальных строений за последние два месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

По данным городских властей, большинство возведенных капитальных строений располагались в тротуарной зоне. Кроме того, в городе демонтировали нелегальных коммерческих объектов. Так, из общего количества демонтированных объектов 21 строение снесли по решению суда, а 58 объектов — по решению комиссии по ликвидации незаконных построек.

Согласно сообщению, демонтаж позволил значительно улучшить пешеходную инфраструктуру в различных районах города.

Константин Соловьев