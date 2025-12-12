Экс-главе «Справедливой России» в Татарстане дали 4 года колонии за мошенничество

Вахитовский суд Казани назначил Рушании Бильгильдеевой, бывшему депутату Казгордумы и экс-главе регионального отделения партии «Справедливая Россия», наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывшей главе «Справедливой России» в Татарстане назначили четыре года колонии за мошенничество

Фото: Коммерсантъ, Михаил Фролов Бывшей главе «Справедливой России» в Татарстане назначили четыре года колонии за мошенничество

Фото: Коммерсантъ, Михаил Фролов

Суд признал ее виновной в 2 эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ и 3 эпизодах по ч. 3 ст. 159 УК РФ. В августе 2025 года госпожу Бильгильдееву поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 3,9 млн руб.

По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемая обратилась к знакомой за помощь в выдаче разрешения на продажу квартиры с долями несовершеннолетних детей и содействии в возбуждении уголовного дела против бывшего супруга, лишении его родительских прав. Знакомая отдала деньги Рушании Бильгильдеевой, которая должна была передать их должностным лицам, но присвоила их себе.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Татарстану, в 2012–2016 годах подсудимая, являясь директором и учредителем нескольких компаний, присвоила средства 135 потерпевших под видом заключения договоров на покупку земельных участков и проведение инженерных коммуникаций в поселках Восточное Державино, Студенцы, а также в казанских поселках Радужный и Бахчисарай.

Кроме того, действуя от имени «Справедливое ЖКХ», подсудимая в 2016 году похитила 550 тыс. руб. у директора общества с ограниченной ответственностью, якобы для перевода многоквартирных домов под управление этой компании.

Госпожа Бильгильдеева возглавляла отделение партии «Справедливая Россия» в Татарстане с 2012 года и была депутатом Казгордумы. В марте 2020 года она ушла из партии.

