Экс-главу «Справедливой России» в Татарстане отправили в СИЗО

Советский районный суд Казани заключил под стражу бывшего руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-главу «Справедливой России» в Татарстане заключили под стражу

Фото: Михаил Фролов Экс-главу «Справедливой России» в Татарстане заключили под стражу

Фото: Михаил Фролов

Она проходит по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По данным сайта суда, заседание состоялось 20 августа.

Рушания Бильгильдеева возглавляла отделение «Справедливой России» в Татарстане с 2012 года и являлась депутатом Казанской городской думы. В феврале 2020 года она покинула пост главы регионального отделения партии на фоне расследования уголовного дела о мошенничестве. В марте 2020 года покинула партию.

В августе 2023 года суд отпустил Рушанию Бильгильдееву из-под домашнего ареста по делу о хищении средств клиентов агентства недвижимости «Пассаж». По версии следствия, ущерб от ее действий могли понести более 130 граждан на сумму свыше 36 млн руб. Кроме того, ее обвиняли в хищении средств у директора коммерческой организации.

Анар Зейналов