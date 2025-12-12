Фиктивного директора рехаба «Антонов PRO» отправили в СИЗО по делу о похищении

Видновский городской суд Московской области арестовал на 1 месяц и 23 суток (до 3 февраля 2026 года) номинального гендиректора реабилитационного центра «Антонов PRO» Михаила Ливака. Его обвинили в похищении человека и незаконном лишении свободы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

По данным следствия, господин Ливак ранее сам проходил лечение в «Антонов PRO». Позже гендиректор центра Максим Антонов предложил ему стать фиктивным владельцем рехаба.

5 декабря суд отправил в СИЗО Максима Антонова и еще двух сотрудников «Антонов PRO». Правоохранители считают, что в реабилитационном центре незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 17 до 75 лет. Постояльцы рассказали полицейским о случаях насилия в рехабе, что сотрудники морили их голодом и заставляли принимать сильнодействующие препараты без показаний врача. Следствие также считает, что одного из потерпевших отправили похитили из собственной квартиры и отправили в рехаб насильно.

Никита Черненко