Суд арестовал трех сотрудников рехаба «Антонов PRO»

Арестованы трое сотрудников реабилитационного центра «Антонов PRO» в Московской области. Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы постояльцев. Об этом сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Видновский суд возбудил в отношении владельца и троих сотрудников рехаба дело по пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия в отношении более двух лиц). Владельцу центра Максиму Антонову также предъявлено обвинение о похищении человека группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст.126 УК). Их отправили под арест до 3 февраля 2026 года.

В подмосковном рехабе в деревне Малое Видное незаконно удерживали 30 человек в возрасте от 17 до 75 лет. Постояльцы рассказали полиции, что к ним также применяли насилие, заставляли принимать сильнодействующие препараты без врачебных показаний и ограничивали приемы пищи. По версии следствия, одного из потерпевших похитили в собственной квартире и принудительно отправили в рехаб.