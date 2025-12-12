Британия создает новую спецслужбу для борьбы с Россией и Китаем

Министерство обороны Великобритании объявило о создании новой Военной службы разведки (Military Intelligence Services, MIS). В единую структуру будут объединены разведывательные подразделения всех родов войск, включая ВВС и ВМФ. В заявлении говорится, что реорганизация спецслужб происходит «в условиях роста угроз для Великобритании» и должна помочь ей в борьбе с «враждебными государствами и террористами».

MIS будет «противодействовать росту угроз со стороны Китая, России и Ирана», пишет The Times. В заявлении Минобороны говорится, что «деятельность враждебных спецслужб» против вооруженных сил страны выросла за последний год на 50%.

Объединение военных разведывательных подразделений в одну структуру содержалось в числе рекомендаций в представленном в июне «Стратегическом обзоре обороны». Этот план предусматривает масштабное перевооружение британских вооруженных сил. Помимо MIS Минобороны создаст единое Оборонное управление по контрразведке (The Defence Counter-Intelligence Unit) и Академию военной разведки для подготовки специалистов обеих новых спецслужб.

Яна Рождественская