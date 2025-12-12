Троих пострадавших при взрыве газа под Волгоградом везут в ожоговый центр

Ребенка и двух взрослых жителей Петрова Вала, пострадавших при взрыве бытового газа в доме, перевезут в ожоговый центр Волгограда. Их состояние, как сообщает РИА Новости, средней степени тяжести.

«Принято решение о переводе троих пострадавших — женщины 1965 года рождения, мужчины 1967 года рождения и ребенка 2019 года рождения — в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25 г.Волгограда», — сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Пострадавшая в ЧП женщина 1945 года рождения остается в реанимации Камышинской городской больницы.

Марина Окорокова