ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области, применив для этого как минимум шесть беспилотников и 13 боеприпасов. Никто не пострадал, но были повреждены пять частных домов и четыре автомобиля. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгороде из-за падения обломков воздушных целей были повреждены помещение на территории одного из объектов, а также четыре частных дома.

В Белгородском округе сбили несколько воздушных целей — в поселке Майском пострадали четыре автомобиля.

В Грайворонском округе в медучреждение обратился пострадавший при детонации беспилотника на территории частного дома 9 декабря. Он продолжает лечение дома.

Сутками ранее при атаках 38 БПЛА в Белгородской области пострадал боец «Орлана».

