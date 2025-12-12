Лидера движения BLM в Оклахоме обвинили в хищении $3 млн пожертвований

Федеральное большое жюри предъявило обвинения в растрате пожертвований лидеру движения Black Lives Matter (BLM) в Оклахоме Ташелле Шери Аморе Дикерсон, сообщило Министерство юстиции США. Ее обвиняют в нецелевом расходовании средств, которые были пожертвованы движению, отмывании денег и составлении ложных отчетов.

Ташелла Шери Аморе Дикерсон

Фото: US Department of Justice Ташелла Шери Аморе Дикерсон

Фото: US Department of Justice

С 2020 по 2025 год филиал BLM в Оклахоме, возглавляемый госпожой Дикерсон, собрал пожертвования на общую сумму более $5,6 млн. По данным следствия, она перевела на личные счета более $3 млн из этих средств и использовала их для покупки недвижимости в Оклахоме, автомобиля, поездок за границу, шопинга и т. д. Еще одно обвинение связано с тем, что госпожа Дикерсон подготовила несколько отчетов с ложными данными о расходовании пожертвованных средств. В заявлении Минюста говорится, что по разным пунктам обвинений ей может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до $250 тыс.

В октябре Associated Press сообщало, что Минюст США ведет расследование в отношении руководителей BLM по подозрению в нецелевом использовании пожертвованных средств.

Яна Рождественская