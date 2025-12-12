Никита Кучеров отметился ассистентским покером в матче с «Нью-Джерси»

«Тампа-Бей Лайтнинг» на выезде разгромил «Нью-Джерси Девилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 8:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP

В составе «Тампы» шайбы забросили Ник Пол, Даррен Рэддиш, Понтус Хольмберг, Джейк Гюнцель, Брэндон Хагел и Брейден Пойнт, дубль на счету Оливера Бьоркстранда. У «Нью-Джерси» авторами голов стали Люк Хьюз, Йеспер Братт, Ангус Крукшенк и Пол Коттер.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился четырьмя результативными передачами. Теперь в его активе 1034 очка (370 голов + 664 пасов) в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю форвард обошел Александра Могильного, на счету которого 1032 очка, и теперь занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров среди россиян. На первой строке располагается Александр Овечкин (1653), вторым идет Евгений Малкин (1375), третьим — завершивший карьеру Сергей Федоров (1179).

В этом сезоне Никита Кучеров набрал 40 очков (13+27) в 28 матчах. Он занимает седьмое место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата. Лидирует канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон — 53 очка (25+28) в 31 встрече. Минувшей ночью в матче против «Флорида Пантерс» он забросил 352-ю шайбу за «Колорадо» и стал лучшим снайпером в истории клуба.

«Тампа» с 38 очками по итогам 31 матча возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. «Нью-Джерси», набравший 35 баллов в 31 игре, занимает шестое место в дивизионе Метрополитен.

Таисия Орлова