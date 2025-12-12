В Татарстане в 2026 году на благоустройство 521 двора выделят 10 млрд

В 2026 году в рамках программы «Наш двор» в Татарстане планируется благоустроить 521 придомовую территорию на сумму 10 млрд руб. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина.

Всего в регионе требуют ремонта 812 дворов, оставшиеся 291 объект отремонтируют в 2027 году. В этом году работы провели на 677 придомовых территориях при финансировании 10 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в программу благоустройства на 2026 год войдет 450 дворов Казани.

