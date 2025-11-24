В программу благоустройства на 2026 год войдет 450 дворов Казани
Более 450 многоквартирных домов планируется включить в предварительный список благоустройства на 2026 год в рамках программы «Наш двор». Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров на аппаратном совещании руководителей муниципальных органов.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
За шесть лет работы программы «Наш двор» благоустроено 2,7 тыс. домов общей площадью 3,6 млн кв. м.
В 2025 году в программу вошли 466 дворовых территорий, на их благоустройство потратили 4,27 млрд руб. Было обновлено 600 тыс кв. м асфальтобетонного покрытия, установлено 4,5 тыс. светильников, смонтировано 5 тыс. малых архитектурных форм и оборудовано 5 тыс. парковочных мест.