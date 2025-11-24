В программу благоустройства на 2026 год войдет 450 дворов Казани

Более 450 многоквартирных домов планируется включить в предварительный список благоустройства на 2026 год в рамках программы «Наш двор». Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров на аппаратном совещании руководителей муниципальных органов.

За шесть лет работы программы «Наш двор» благоустроено 2,7 тыс. домов общей площадью 3,6 млн кв. м.

В 2025 году в программу вошли 466 дворовых территорий, на их благоустройство потратили 4,27 млрд руб. Было обновлено 600 тыс кв. м асфальтобетонного покрытия, установлено 4,5 тыс. светильников, смонтировано 5 тыс. малых архитектурных форм и оборудовано 5 тыс. парковочных мест.

Анна Кайдалова