Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из-за запрета на соцсети для детей

Компания Reddit подала иск в Верховный суд Австралии против запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в стране, передает The Guardian. Компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) начала удалять аккаунты подростков из социальных сетей, в том числе с Reddit.

Представители социальной платформы заявили, что компания не пытается оспорить закон ради его несоблюдения, поскольку большинство пользователей Reddit — совершеннолетние. Однако в компании считают, что подобные меры — грубое нарушение свободы политической коммуникации, гарантированной Конституцией Австралии .

Представители Reddit считают, что запрещенные отныне платформы выбраны по непонятной логике. Reddit позиционирует себя как форум для взрослых людей без традиционных функций соцсетей и не понимает, какие «нарекания вызвал у правительства». «Несмотря на самые благие намерения, этот закон (о запрете соцсетей для несовершеннолетних.—“Ъ”) не обеспечивает реальной защиты молодежи в интернете»,— заявили в компании.

С 10 декабря в Австралии в силу вступил закон о запрете социальных сетей для несовершеннолетних. Это первое в мире законодательство, ограничивающее доступ подростков в интернет. Платформы Facebook, Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и TikTok обязаны удалить аккаунты несовершеннолетних. Штрафы за неисполнение достигают 74 млн австр. долл. (около 4,4 млрд руб.)