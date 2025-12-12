Le Monde: Украина согласна на создание демилитаризованной зоны в Донбассе

Киев согласен на создание демилитаризованной зоны на линии фронта в Донбассе. Решение включено в обновленный план по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из 20 пунктов. Об этом сообщил советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Как пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники, накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Дональду Трампу обновленные условия плана по урегулированию российско-украинского конфликта из 20 пунктов.

Украина предусматривает создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии фронта при условии отвода российских и украинских войск от текущих позиций, а также передачу контроля над территорией международным силам. В их число также включены американские военные.

Создание демилитаризованной зоны в Донбассе также предусматривает юридическое описание условий. Среди них — какие типы вооружений должны быть выведены и какими способами реализуют наблюдение. По словам господина Подоляка, эти меры позволят предотвратить возобновление военного конфликта и предотвратить несоблюдение договоренностей.

Дональд Трамп ожидает получить согласие господина Зеленского на реализацию мирного плана к 25 декабря. Сейчас план по урегулированию военного конфликта России и Украины состоит из 20 пунктов вместо ранее заявленных 28, как сообщал украинский президент.

Подробнее о переговорах США и Украины — в материале «Ъ» «План планом вышибают».