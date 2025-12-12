Хакасия потратит на связанные с СВО цели в 2025 году 1,6 млрд рублей

Расходы Хакасии на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), в 2025 году выросли до 1,2 млрд руб. Это уже вдвое больше, чем в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем расходов назвал глава республики Валентин Коновалов в ходе визита в регион министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. По данным господина Коновалова, до конца года сумма затрат на эти цели достигнет 1,6 млрд руб.

В середине марта на заседании правительства республики министр труда и социальной защиты Хакасии Татьяна Раменская проинформировала коллег о том, что связанные с СВО расходы с начала 2025 года достигли 287 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре были внесены поправки в бюджет Хакасии на 2025 год. В итоге его доходы составили 57,6 млрд руб., расходы — 62,39 млрд руб.

Валерий Лавский