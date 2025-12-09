Власти Хакасии уточнят показатели республиканского бюджета 2025 года

В Республике Хакасия будут внесены изменения в региональный бюджет 2025 года. Об этом говорится в сообщении верховного совета по итогам заседания комитета по бюджету и налоговой политике, который рассмотрел предложенную главой республики корректировку.

По данным парламента региона, доходы на 2025 год увеличатся на 1,78 млрд руб. (до 57,6 млрд руб.), расходы — на 625,5 млн руб. (до 62,39 млрд руб.). В результате дефицит бюджета сократится до 4,72 млрд руб.

«Рост доходов обеспечен уточненными прогнозами по поступлениям налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений в региональный бюджет, в том числе дотаций из федерального бюджета на 1,15 млрд руб.»,— отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», бюджет Хакасии на 2026 год запланирован с дефицитом в 7,07 млрд руб. при доходах в объеме 63,27 млрд руб. и расходах в 70,35 млрд руб.

Сессия верховного совета, которая рассмотрит поправки в бюджет Хакасии 2025 года, состоится 10 декабря.

Валерий Лавский