В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональных и местных дорогах привели в нормативное состояние 16 мостов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

В Татарстане в 2025 году отремонтировали 16 мостов

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Общая протяженность дорожного покрытия составила 675 погонных метров. Еще на семи мостах работы продолжаются, их общая протяженность составляет 446 погонных метров, завершение и ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на обслуживание мостов и подземных переходов в Казани в 2026 году выделят 221,6 млн руб.

Анна Кайдалова